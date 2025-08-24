Ultime News

Gardone Riviera, simulano di gettarsi sotto le auto ma uno viene travolto: 27enne in ospedale

(Adnkronos) – Un ragazzo irlandese di 27 anni è finito in ospedale dopo essere stato investito da un’auto a Gardone Riviera, in provincia di Brescia. Secondo quanto ricostruito il giovane era in compagnia di altri ragazzi e stavano simulando di gettarsi sotto le auto in transito quando è stato travolto dal veicolo. Il ventisettenne è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti.  

