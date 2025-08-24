Ultime News

24 Ago 2025 Baschirotto di ferro, Bonazzoli
in rovesciata: la Cremo è virale
24 Ago 2025 Protocollo sicurezza sui bus:
riunione il 16 settembre
24 Ago 2025 Addio all'ex arbitro cremonese
Franco Ghigi, aveva 81 anni
24 Ago 2025 "Installazione-in-movimento" in
scena il 28 agosto al Museo Civico
24 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Ad ogni giorno basta la sua pena”
Video Pillole

Gelmini “I LEP fondamentali anche senza l’autonomia differenziata”

RIMINI (ITALPRESS) – “In genere quando si parla di Livelli Essenziali delle Prestazioni si coniuga questo tema con l’autonomia differenziata. Io voglio rappresentare un pensiero diverso: si può essere anche contrari all’autonomia differenziata, ma l’attuazione dei diritti sociali e civili, quindi dei LEP, è un punto fondamentale per attuare la nostra Costituzione”. Lo afferma la senatrice di Noi Moderati, Mariastella Gelmini, a margine del Meeting di Rimini.

