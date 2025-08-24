Ultime News

24 Ago 2025 Addio all'ex arbitro cremonese
Franco Ghigi, aveva 81 anni
24 Ago 2025 "Installazione-in-movimento" in
scena il 28 agosto al Museo Civico
24 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Ad ogni giorno basta la sua pena”
24 Ago 2025 Morte detenuto, Radicali chiedono
commissione di inchiesta e autopsia
24 Ago 2025 Giovani in Centro: a dicembre
partono i lavori sulle piazze
Generali, Monacelli “Il welfare aziendale aiuta il Paese a crescere”

RIMINI (ITALPRESS) – “Per sviluppare un welfare che sia un grande valore aggiunto per la crescita del paese naturalmente è necessario il ruolo delle aziende private ma anche la collaborazione con il mondo pubblico, che può in tanti modi agevolare, lo fa già ad esempio attraverso agevolazioni fiscali, l’adozione di questi strumenti che rappresentano un veicolo fondamentale di crescita”. Lo afferma Massimo Monacelli, General Manager di Generali Italia, a margine del Meeting di Rimini.

