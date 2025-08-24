Video Pillole
Generali, Monacelli “Il welfare aziendale aiuta il Paese a crescere”
RIMINI (ITALPRESS) – “Per sviluppare un welfare che sia un grande valore aggiunto per la crescita del paese naturalmente è necessario il ruolo delle aziende private ma anche la collaborazione con il mondo pubblico, che può in tanti modi agevolare, lo fa già ad esempio attraverso agevolazioni fiscali, l’adozione di questi strumenti che rappresentano un veicolo fondamentale di crescita”. Lo afferma Massimo Monacelli, General Manager di Generali Italia, a margine del Meeting di Rimini.
