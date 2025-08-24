Ultime News

24 Ago 2025 Baschirotto di ferro, Bonazzoli
in rovesciata: la Cremo è virale
24 Ago 2025 Protocollo sicurezza sui bus:
riunione il 16 settembre
24 Ago 2025 Addio all'ex arbitro cremonese
Franco Ghigi, aveva 81 anni
24 Ago 2025 "Installazione-in-movimento" in
scena il 28 agosto al Museo Civico
24 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Ad ogni giorno basta la sua pena”
Nazionali

“Gol annullato per fuorigioco”, Como-Lazio nella storia: arbitro Manganiello spiega ai tifosi

(Adnkronos) –
Como-Lazio fa la storia: il gol viene annullato e l’arbitro Manganiello spiega tutto al pubblico. La partita del campionato andata in scena al Sinigaglia tra la squadra di Fabregas e i biancocelesti di Sarri oggi, domenica 24 agosto, rappresenta uno spartiacque per il calcio italiano. Il motivo? Per la prima volta, una decisione dell’arbitro è stata ‘annunciata’ e spiegata ai tifosi dallo stesso direttore di gara, in questo caso Gianluca Manganiello. 

L’episodio al minuto 64′, quando Castellanos viene mandato a rete da Gila con un lancio millimetrico. L’attaccante stoppa il pallone e batte Butez, ma la posizione di partenza è irregolare. Come spiegato da Manganiello al pubblico del Sinigaglia.  

