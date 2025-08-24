Ultime News

Kursk, Russia abbatte drone ucraino: fiamme in sito nucleare

(Adnkronos) – Le difese aeree russe hanno abbattuto un drone da combattimento ucraino vicino alla centrale nucleare di Kursk, nella parte occidentale del Paese. Lo ha riferito l’agenzia di stampa statale Tass. 

Il drone è esploso nello schianto, danneggiando un trasformatore ausiliario, ha reso noto la Tass, citando un post sull’account social Telegram della centrale nucleare di Kursk. L’incendio è stato spento. 

È stata rilevata la potenza dell’unità 3 della centrale nucleare e i livelli di radiazione sono normali, ha riferito l’agenzia. L’Ucraina non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito a quanto avvenuto. 

L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) ha ripetutamente chiesto il rispetto delle norme di sicurezza nucleare, mentre il conflitto tra Russia e Ucraina continua. 

Il direttore dell’Aiea, Rafael Grossi, ha avvertito, durante una visita alla centrale nucleare di Kursk un anno fa, del pericolo di un incidente nucleare in caso di combattimenti presso la centrale. 

