Ultime News

24 Ago 2025 Baschirotto di ferro, Bonazzoli
in rovesciata: la Cremo è virale
24 Ago 2025 Protocollo sicurezza sui bus:
riunione il 16 settembre
24 Ago 2025 Addio all'ex arbitro cremonese
Franco Ghigi, aveva 81 anni
24 Ago 2025 "Installazione-in-movimento" in
scena il 28 agosto al Museo Civico
24 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Ad ogni giorno basta la sua pena”
Video Pillole

Mondiali canoa, Rossi “Messo gli atleti nelle migliori condizioni”

MILANO (ITALPRESS) – “Il presidente Konietzko ci ha fatto i complimenti per ciò che è stato fatto come organizzazione, li giro a volontari e staff federale, abbiamo messo gli atleti nelle migliori condizioni per gareggiare e penso che gli atleti abbiano apprezzato”. Lo ha dichiarato il vice presidente vicario della Fick Antonio Rossi al termine del Mondiale di canoa e paracanoa 2025 di Milano. “C’è tanta voglia di fare, è il primo mondiale di un quadriennio olimpico che ci porterà a Los Angeles 2028, c’è tanto da lavorare. Abbiamo preso le misure su alcune nazioni, sappiano dove abbiamo sbagliato, questo ci porterà a lavorare di più”.

pia/gm/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...