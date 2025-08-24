Ultime News

24 Ago 2025 Gaza "nostra ostinazione": nuova
iniziativa della Tavola della pace
24 Ago 2025 La Cremo mostra i muscoli
I tifosi al Meazza: "Meravigliosa!"
24 Ago 2025 40enne muore in carcere a Cremona
dopo aver inalato del gas
24 Ago 2025 Cremonese, i primi 3 punti:
una notte magica a San Siro
24 Ago 2025 Cremo, Bonazzoli: “E’ stato bello,
ora avanti con umiltà”
Mondiali Canoa, Tacchini: “Capitato imprevisto, ma succede a tutti”

MILANO (ITALPRESS) – “Ci sentivamo molto bene stamattina, poteva essere un’ottima giornata, il vento sembrava contro, quindi una gara più lunga, a nostro favore, invece è successo un imprevisto che capita a tutti, è andata così, non so se senza quell’errore saremo riusciti a stare con gli altri”. Lo ha dichiarato Carlo Tacchini dopo il sesto posto a pari merito con la Lituania nella finale C2 500m maschile ai Mondiali di Milano. “Di buono ci portiamo la crescita del movimento – ha aggiunto l’argento olimpico di Parigi con Casadei – Portare gente all’Idroscalo è un’ottima cosa, non abbiamo un bel rapporto coi campionati del mondo, diciamo che se continuiamo ad avercelo con le Olimpiadi e mai ai mondiali io lo accetto, guardiamo il positivo (ride, ndr). Gabriele ha chiesto scusa dopo il traguardo, non è colpa sua sono cose che succedono, non serve chiedere scusa”.

