MotoGp, in Ungheria ancora un successo di Marc Marquez. Ordine di arrivo e nuova classifica piloti

(Adnkronos) –

Marc Marquez è sempre più leader del Motomondiale. Lo spagnolo vince anche in Ungheria, sul nuovissimo circuito del Balaton Park, e chiude con bottino pieno un altro weekend da dominatore in MotoGp. Oggi, domenica 24 agosto, il fuoriclasse della Ducati ha tagliato il traguardo davanti ad Acosta e Bezzecchi, a lungo in lotta per il secondo gradino del podio, allungando così in vetta alla classifica piloti. Ecco l’ordine di arrivo e la nuova classifica piloti della MotoGp.

Ecco l’ordine di arrivo del Gp di Ungheria di oggi, domenica 24 agosto:

1) M. Marquez 42’37.681

2) P. Acosta +4.314

3) M. Bezzecchi +7.488

4) J. Martin +11.069

5) L. Marini +11.904

6) F. Morbidelli +12.608

7) B. Binder +12.902

8) P. Espargarò +14.015

9) F. Bagnaia +14.854

10) F. Quartararo +15.473

11) A. Ogura +18.112

12) M. Oliveira +19.021

13) A. Rins +22.861

14) A. Marquez +25.938

15) F. Di Giannantonio +26.262

16) F. Aldeguer +55.239

RIT J. Zarco

RIT J. Miller

RIT R.Fernandez

RIT J. Mir

RIT E. Bastianini