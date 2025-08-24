Ultime News

MotoGp, in Ungheria trionfa Marc Marquez davanti ad Acosta. Fatica Bagnaia, nono

(Adnkronos) –
Marc Marquez non si ferma più e vince anche il Gp di Ungheria di oggi, domenica 24 agosto. Lo spagnolo vince in solitaria la decima gara stagionale (settima doppietta, considerando le gare sprint) davanti al connazionale della Ktm Pedro Acosta e al romagnolo dell’Aprilia Marco Bezzecchi. Al quarto posto ancora una moto di Noale con lo spagnolo campione del mondo in carica Jorge Martin, che si lascia alle spalle Luca Marini con la Honda e la Ducati del team VR46 di Franco Morbidelli. Nono posto per Francesco ‘Pecco’ Bagnaia dopo una gara nelle retrovie e a quasi 15″ di ritardo dal compagno di squadra Marquez. Solo 14° Alex Marquez con la Ducati del team Gresini. Nella classifica piloti del Motomondiale Marc Marquez conduce con 455 punti, 185 in più del fratello Alex 

 

