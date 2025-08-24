Ultime News

24 Ago 2025 Addio all'ex arbitro cremonese
Franco Ghigi, aveva 81 anni
24 Ago 2025 "Installazione-in-movimento" in
scena il 28 agosto al Museo Civico
24 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Ad ogni giorno basta la sua pena”
24 Ago 2025 Morte detenuto, Radicali chiedono
commissione di inchiesta e autopsia
24 Ago 2025 Giovani in Centro: a dicembre
partono i lavori sulle piazze
Nazionali

Sofia Raffaeli doppia medaglia ai mondiali di ritmica: oro nel cerchio e bronzo nella palla

(Adnkronos) – Sofia Raffaeli d’oro e di bronzo. L’azzurra ai mondiali di ginnastica ritmica di Rio de Janeiro conquista una doppia medaglia. L’oro è arrivato nel cerchio dove Sofia si è imposta con un punteggio di 30.650 davanti alla bulgara Stiliana Nikolova (29.950) e alla tedesca di origine russa Anastasia Simakova (29.400).  

E dopo l’oro è arrivato il bronzo alla palla con un punteggio di 28.750 chiudendo alle spalle della tedesca Darja Varfolomeev (29.850) e della statunitense Rin Keys (29.050). Sesto posto per l’altra azzurra, Tara Dragas, con 28.050.  

 

