24 Ago 2025 Baschirotto di ferro, Bonazzoli
in rovesciata: la Cremo è virale
24 Ago 2025 Protocollo sicurezza sui bus:
riunione il 16 settembre
24 Ago 2025 Addio all'ex arbitro cremonese
Franco Ghigi, aveva 81 anni
24 Ago 2025 "Installazione-in-movimento" in
scena il 28 agosto al Museo Civico
24 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Ad ogni giorno basta la sua pena”
Ucraina, Tajani “Faremo di tutto per incontro Zelensky-Putin”

RIMINI (ITALPRESS) – “Io non ho mai detto che eravamo a pochi passi dall’accordo, non ho mai pensato e creduto a un accordo nel giro di pochi giorni, perché conosciamo Putin e i suoi interessi. Noi insistiamo nel mandare messaggi chiari e anche la riunione di oggi è stata molto chiara. Faremo di tutto perché possa esserci un confronto diretto tra Zelensky e Putin. Siamo per una pace giusta che deve garantire l’indipendenza dell’Ucraina”. Cosi il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della 46^ edizione del Meeting di Rimini.

