Ucraina, volontario italiano Luca Cecca “caduto sul campo di battaglia”

(Adnkronos) – “Il nostro amato fratello italiano, Luca Cecca, che prestava servizio in Ucraina come volontario, è caduto sul campo di battaglia. Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello”. Lo scrive in un post su Facebook datato 23 agosto l’associazione Memorial, che promuove il ricordo dei volontari internazionali caduti sostenendo lo sforzo bellico di Kiev, confermandone così la morte.

“Per favore, aiutateci a onorarlo affinché non venga dimenticato”, aggiunge il post, a cui è allegato la foto del volontario.

La notizia della morte di Cecca, 34enne romano, è stata confermata in Italia da fonti informate. Il volontario risultava ufficialmente disperso (“missing in action”) da dicembre 2024.

A inizio luglio il canale Telegram filorusso “TrackANaziMerc”, dedito anche alla diffusione e la celebrazione di resoconti di volontari stranieri uccisi in Ucraina, aveva dato conto della morte di Cecca, attribuendogli erroneamente cittadinanza austriaca. L’account Instagram “stefansandikovic”, anch’esso dedicato alla conta dei volontari defunti, ha utilizzato l’hashtag #donetsk nel pubblicare la notizia della morte di Cecca, suggerendo che l’italiano possa aver perso la vita nell’omonima regione ucraina.