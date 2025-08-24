Ultime News

24 Ago 2025 Inaugurata pista ciclabile
tra Castelleone e Fiesco
24 Ago 2025 Baschirotto di ferro, Bonazzoli
in rovesciata: la Cremo è virale
24 Ago 2025 Protocollo sicurezza sui bus:
riunione il 16 settembre
24 Ago 2025 Addio all'ex arbitro cremonese
Franco Ghigi, aveva 81 anni
24 Ago 2025 "Installazione-in-movimento" in
scena il 28 agosto al Museo Civico
Nazionali

Us Open, i messaggi dei campioni per l’inizio dello Slam. L’invito ‘filosofico’ di Sinner

(Adnkronos) –
Iniziano gli Us Open e i fuoriclasse del tennis mondiale lasciano il loro messaggio in vista dell’ultimo Slam stagionale. Consigli, inviti, suggerimenti. Validi nello sport, ma anche nella vita. Come quello del numero uno del ranking Atp Jannik Sinner, che ha scritto sul suo biglietto: “Smile, fight, enjoy”. “Sorridi, combatti, divertiti”. Lo stile di vita dell’azzurro, che per l’occasione ha un po’ giocato con la filosofia. E i suoi colleghi? Da Novak Djokovic a Carlos Alcaraz, ecco quelli più significativi e divertenti.  

“Vai e divertiti” ha scritto Carlos Alcaraz, mentre Djokovic ha replicato così: “Concentrati e amplia gli orizzonti”. Aryna Sabalenka, numero uno del ranking Wta ha invece mandato il messaggio “Ricorda chi sei”. E Coco Gauff? L’americana ha chiuso con una battuta: “Ragazze, relax”. Un invito a godersi gli Us Open pensando al tennis, ma non solo. Per vivere al meglio la bellezza dell’ultimo Slam della stagione.  

