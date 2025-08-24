Ultime News

US Open, oggi la prima giornata: orari, italiani in campo e dove vederli in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –
Iniziano gli US Open 2025. Oggi, domenica 24 agosto, parte ufficialmente lo Slam americano, l’ultimo della stagione a cui Jannik Sinner arriva da campione in carica dopo il trionfo del 2024, con alcuni italiani impegnati, tra cui Jasmine Paolini, e il ritorno in campo di Novak Djokovic, che nel primo turno del torneo sfiderà Learner Tien. Ecco il programma della prima giornata di partite, trasmesse in diretta tv e streaming. 

 

ARTHUR ASHE STADIUM, dalle 18
 

Shelton-Buse 

Sabalenka-Masarova 

Dall’1 

Djokovic-Tien 

Pegula-Sherif 

LOUIS ARMSTRONG STADIUM, dalle 17
 

Raducanu-Shibahara 

Nava-Fritz 

Dall’1 

Aiava-Paolini 

Medvedev-Bonzi 

GRANDSTAND, dalle 17
 

Mensik-Jarry 

Eala-Tauson 

Navarro-Wang 

Nakashima-De Jong 

STADIUM 17, dalle 17
 

Shevchenko-Davidovich Fokina 

Marino- Fernandez 

Lehecka-Coric 

Zhang Shuai-Bencic 

COURT 5, dalle 17
 

Bronzetti-Valentova 

Darderi-Hijikata 

Nardi-Machac 

Sun-Osorio 

 

Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX. 

 

