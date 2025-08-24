Zuppi “A Gaza serve cessate il fuoco, evitare che situazione peggiori”

RIMINI (ITALPRESS) – “Gli appelli che Papa Francesco prima e Papa Leone XIV dopo hanno rivolto per il cessate il fuoco tutti noi non possiamo fare altro che sperare che siano accolti. Se li hanno fatti ripetutamente è proprio per evitare che la situazione peggiori, speriamo che siano accolti”. Lo dice a margine del Meeting di Rimini il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, cardinale Matteo Zuppi, rispondendo a una domanda su Gaza.

xb1/sat/mca2