24 Ago 2025 Addio all'ex arbitro cremonese
Franco Ghigi, aveva 81 anni
24 Ago 2025 "Installazione-in-movimento" in
scena il 28 agosto al Museo Civico
24 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Ad ogni giorno basta la sua pena”
24 Ago 2025 Morte detenuto, Radicali chiedono
commissione di inchiesta e autopsia
24 Ago 2025 Giovani in Centro: a dicembre
partono i lavori sulle piazze
Zuppi “A Gaza serve cessate il fuoco, evitare che situazione peggiori”

RIMINI (ITALPRESS) – “Gli appelli che Papa Francesco prima e Papa Leone XIV dopo hanno rivolto per il cessate il fuoco tutti noi non possiamo fare altro che sperare che siano accolti. Se li hanno fatti ripetutamente è proprio per evitare che la situazione peggiori, speriamo che siano accolti”. Lo dice a margine del Meeting di Rimini il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, cardinale Matteo Zuppi, rispondendo a una domanda su Gaza.

