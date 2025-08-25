È ufficialmente aperta la Scuola di Direzione di Banda organizzata dal Corpo Bandistico Junion Band in collaborazione con la Banda Giovanile Provinciale Anbima Cremona-Lodi. Un progetto innovativo che da ottobre 2025 a maggio 2026 trasformerà giovani talenti musicali in direttrici e direttori qualificati attraverso sette weekend intensivi di formazione.

L’iniziativa nasce per rispondere a una duplice esigenza: offrire opportunità formative a chi desidera avvicinarsi alla direzione bandistica e creare figure preparate per guidare i gruppi musicali in un percorso di crescita. La Scuola si avvale di un corpo docente d’eccellenza con competenze specifiche e complementari.

Eva Patrini, direttrice d’orchestra che vanta numerose collaborazioni con importanti teatri d’opera

e prestigiose istituzioni concertistiche nazionali e internazionali, tra cui la Detroit Symphony Orchestra, si occuperà della tecnica di direzione.

Andrea Gasperin, unico direttore italiano ad aver conquistato la prestigiosa “Bacchetta d’Oro” al World Music Contest di Kerkrade nel 2013, direttore principale dell’Orchestra di Fiati Brixiae Harmoniae, direttore artistico e musicale della Sociedad Ateneo Musica de Cullera, docente di musica d’insieme per fiati presso il Conservatorio di Cagliari, curerà l’analisi delle partiture e lo studio del repertorio.

Gioele Uberti Foppa, attuale direttore della Junion Band, formatosi all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano e nella classe di direzione d’orchestra del Maestro Daniele Agiman presso il Conservatorio G. Verdi di Milano, guiderà gli allievi nella gestione del gruppo musicale.

“Dirigere una banda richiede non solo tecnica, ma anche empatia e capacità organizzative”, spiega Lidia Bianchi, Presidente della Junion Band, “per questo motivo abbiamo scelto un percorso didattico che affronti tutti gli aspetti necessari alla formazione delle nuove generazioni di direttrici e direttori attraverso lezioni teoriche e pratiche con la Banda Giovanile Provinciale Anbima”.

La Scuola è aperta a tutti coloro che desiderano iniziare o approfondire lo studio della direzione bandistica, con requisiti minimi di conoscenza della teoria musicale ma senza necessità di titoli accademici. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 settembre 2025 per un massimo di 8 partecipanti.

Il costo è stato mantenuto accessibile: 500 euro, per chi è in possesso della tessera Anbima e 550 euro per chi non è in possesso della tessera Anbima, con la possibilità di seguire come uditori e uditrici a tariffe ancora più contenute (100 e 150 euro rispettivamente).

“Molti giovani musicisti e musiciste vorrebbero approcciarsi al mondo della direzione”, sottolineano gli organizzatori. “La nostra Scuola offre questa opportunità, creando al tempo stesso un vivaio di direttori e direttrici preparate per il futuro delle bande e per le bande del futuro”.

Ogni weekend di corso alternerà lezioni teoriche a sessioni pratiche con i tre docenti, offrendo l’opportunità unica di dirigere formazioni bandistiche e di confrontarsi con repertori di difficoltà e generi diversi. Il corso si svolgerà principalmente presso la sede del Corpo Bandistico Junion Band a Scandolara Ripa d’Oglio con possibili collaborazioni con altre realtà musicali in diverse location per arricchire l’esperienza formativa.

L’iniziativa rappresenta un punto di svolta per il movimento bandistico della provincia di Cremona e Lodi, creando un centro formativo specializzato in direzione di banda sul territorio. La Scuola punta ad attrarre musicisti e musiciste da tutto il territorio nazionale, valorizzando al contempo le eccellenze locali.

Il progetto si inserisce nel più ampio programma di promozione della cultura bandistica portato avanti dall’Anbima e testimonia la vitalità del settore musicale amatoriale lombardo, capace di investire nella formazione delle nuove generazioni di leader musicali.

