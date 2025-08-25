Abodi “Priorità alla scuola e ai luoghi di desertificazione sociale”

RIMINI (ITALPRESS) – L’obiettivo dell’esecutivo era fare in “modo che che lo sport diventasse un tema quotidiano e non solo grandi avvenimenti, perché riteniamo che qualunque piramide abbia bisogno della massima espressione ma anche della sua base. Abbiamo ancora due anni davanti e se devo pensare ad una priorità questa è la scuola, così come i luoghi dove si manifesta la desertificazione sociale come Caivano, Quarticciolo, Secondigliano e tutte le altre realtà’ che stiamo cercando di progettare in modo sistematico cercando di mitigare gli effetti della cronaca nera”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine del Meeting di Rimini. “Siamo stanchi dello sdegno, vogliamo cercare di garantire l’impegno per prevenire” aggiunge.

xi5/gm/mca2