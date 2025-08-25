Beppe Convertini nel cast di Ballando con le stelle, l’annuncio con la mamma

(Adnkronos) –

Beppe Convertini entra ufficialmente nel cast di ‘Ballando con le stelle’. Come per i precedenti annunci, anche questo è arrivato con un video, postato sul profilo Instagram del programma.

L’attore e conduttore televisivo ha scelto di comunicare la sua partecipazione al dance show di Rai 1 con un filmato dolcissimo girato tra i trulli in Valle d’Itria. “Mamma vuoi ballare con me? Dai, mi devo allenare”, dice il 54enne rivolgendosi alla madre in modo affettuoso.

Il momento viene interrotto dallo squillo di un telefono, dall’altra parte della linea, Milly Carlucci. “Sono a casa ai trulli di Valle d’Itria con tutta la famiglia… davvero? È stupendo, grazie Milly”, dice il conduttore visibilmente emozionato. Poi, gioisce insieme alla famiglia: “Vado a Ballando con le stelle, farai il tifo per me mamma vero? Tutta la famiglia, tutta la Puglia e tutta l’Italia”, dice intonando sulle ultime parole il brano di Gabry Ponte.

Il nome di Beppe Convertini va aggiungersi agli altri concorrenti annunciati nei giorni scorsi: Fabio Fognini, Barbara d’Urso, Nancy Brilli, Martina Colombari, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Rosa Chemical, Andrea Delogu e Maurizio Ferrini, in arte la signora Coriandoli e Filippo Magnini.