Caligiuri “All’Università d’estate sull’intelligence temi importanti”

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Tutto scorre più in fretta è il tema di questa edizione. Affronteremo temi di straordinario interesse, come la definizione di una strategia della sicurezza nazionale, poi del rapporto tra intelligence e Pubblica Amministrazione, per definire poi come si comunica l’intelligence all’interno del nostro Paese, per approdare infine al tema dei temi, quello dell’intelligenza artificiale applicata all’intelligence. Concluderemo parlando di interesse nazionale, quanto mai importante in questi tempi in cui tutto sembra volgere all’impossibile”. Lo ha detto il presidente della Società Italiana di Intelligence, Mario Caligiuri, in un video presentazione della Quinta Università d’Estate sull’Intelligence, in programma dal 4 al 6 settembre a Soveria Mannelli, in Calabria: “Con le riflessioni di Soveria Mannelli che sono riservate a 100 studenti che provengono da tutta Italia cercheremo di fare emergere l’Intelligence come una necessità sociale da insegnare nelle scuole e nelle Università perché oggi più che mai il capire è la premessa del fare”.

pc/mca1

(Fonte video: Società Italiana di Intelligence)