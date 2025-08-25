Ultime News

25 Ago 2025 Appalto Saap, opposizione: "Danno
erariale a carico del Comune"
25 Ago 2025 "Genesi e Progenitori": da Cremona
il Risorgimento raccontato ai giovani
25 Ago 2025 Summer Festival, Cooper-Jurinić Duo
al lavoro per il 29 agosto
25 Ago 2025 Raddoppio ferroviario Pizzighettone,
Piloni: "Giunta assente"
25 Ago 2025 Morte detenuto, Pd: "Necessario
risolvere criticità più urgenti"
Video Pillole

Focus Salute – I rovina-vacanze: Cattivo odore genitale, cause e cure

MILANO (ITALPRESS) – Che cos’è il “profumo di donna”? Perché può essere annullato da un cattivo odore genitale, che colpisce 1 donna su 4, nonostante una corretta igiene personale? Che cosa lo scatena d’estate? Nel novantottesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza le cause vaginali del cattivo odore, causato dalla proliferazione di un batterio, la Gardnerella vaginalis, normalmente presente in vagina in minime quantità e le strategie per prevenirlo.

