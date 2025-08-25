Gaza, 5 giornalisti uccisi in raid su ospedale Nasser: chi sono

(Adnkronos) – Ci sono cinque giornalisti uccisi tra le almeno 20 vittime dell’attacco israeliano di oggi, lunedì 25 agosto, sull’ospedale Nasser di Khan Yunis. A darne notizia è la Protezione Civile di Gaza, aggiungendo che un drone esplosivo israeliano ha colpito un edificio dell’ospedale Nasser. Subito dopo è avvenuto un attacco aereo mentre i feriti venivano evacuati.

Chi sono i giornalisti uccisi

Un portavoce di al Jazeera ha dichiarato che uno dei suoi fotoreporter e cameraman, Mohammad Salama, è rimasto ucciso nell’attacco. “Al Jazeera Media Network condanna, nei termini più forti possibili, questo orribile crimine commesso dalle forze di occupazione israeliane, che hanno preso di mira e assassinato direttamente i giornalisti nell’ambito di una campagna sistematica per mettere a tacere la verità”, ha affermato l’emittente in una nota.

L’Associated Press ha dichiarato in un comunicato di essere “scioccata e rattristata” nell’apprendere della morte di Mariam Dagga, 33 anni, giornalista video che lavorava come freelance per l’agenzia fin dall’inizio della guerra. In una precedente dichiarazione, si affermava che Dagga non era in missione presso l’agenzia al momento della sua morte. Un portavoce della Reuters ha dichiarato: “Siamo sconvolti nell’apprendere della morte del collaboratore della Reuters Hussam al-Masri e delle ferite riportate da un altro dei nostri collaboratori, Hatem Khaled, negli attacchi israeliani all’ospedale Nasser di Gaza di oggi”.

“Stiamo cercando urgentemente maggiori informazioni e abbiamo chiesto alle autorità di Gaza e di Israele di aiutarci a ottenere assistenza medica urgente per Hatem”, ha aggiunto il portavoce in una nota. Il Sindacato dei giornalisti palestinesi ha dato notizia della morte di altri due giornalisti: Moaz Abu Taha e Ahmad Abu Aziz. Secondo l’Afp, Abu Taha aveva collaborato con alcuni organi di stampa palestinesi e internazionali.