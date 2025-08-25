Gse, Pastore “Fondamentale comunicare le transizioni energetiche”

RIMINI (ITALPRESS) – “Comunicare le transizioni è importante affinché si possa cambiare quel paradigma culturale che è alla base di ogni cambiamento epocale”. Così Vito Pastore, direttore Relazioni Esterne e Programmazione Strategica del Gestore dei Servizi Energetici, a margine della 46° edizione del Meeting di Rimini.“Il GSE si propone come un’organizzazione ponte tra il sistema energetico nazionale, cittadini, imprese e P.A.. Attraverso la gestione dei meccanismi incentivanti, messi a disposizione dal governo e Parlamento – evidenzia -, il Gestore dei servizi energetici propone dei percorsi per comprendere dei cambi di paradigma verso la transizione energetica e la decarbonizzazione. È importante far comprendere ai cittadini la loro funzione di consumatori ma ancheproduttori di energia, far capire alle imprese quanto possono risparmiare in termini energetici, ma anche far capire alla P.A. che vi sono molte risorse che attraverso l’efficientamento possono essere messe a disposizione dei cittadini”.

xb1/mca3/sat