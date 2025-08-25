Un pomeriggio speciale attende i sostenitori grigiorossi: martedì 26 agosto, alle ore 18:00 , il Kit Gara Third che la Cremo utilizzerà nella Serie A 2025/26 sarà svelato dal vivo da US Cremonese Store di Via Solferino 36. Per l’occasione saranno presenti Alessio Zerbin e Michele Collocolo, che incontreranno i tifosi per scattare fotografie e firmare autografi.

L’evento coincide con l’inaugurazione ufficiale dello store per la stagione 2025/26, ulteriormente ammodernato dopo il successo registrato nell’annata del ritorno grigiorosso nel massimo campionato italiano. Per il secondo anno consecutivo sarà U.S. Cremonese a gestire direttamente l’attività, mantenendo attiva la collaborazione con Thisability. Dal 2021 le ragazze e i ragazzi del team sono protagonisti di un progetto di inclusione sociale unico nel panorama calcistico, che promuove l’inserimento nel mondo del lavoro di persone che si trovano in condizioni di svantaggio. Con il loro impegno ed entusiasmo, questi ragazzi hanno permesso allo store di trasformarsi in punto di riferimento insostituibile per tanti appassionati grigiorossi.

Fondamentale è anche l’impegno dei partner Saib Egger Group, Cartaria Mainetti e Centro Casa Cremona, Autotorino e Centro Casa Cremona che, in compagnia della Cremonese, hanno sostenuto sin dal primo giorno questo progetto con passione e competenza, garantendo un supporto concreto alle attività di Thisability.

“L’inaugurazione della stagione 2025/26 di US Cremonese Store rappresenta un orgoglio per tutta la società e consolida l’immagine della Cremonese in un campionato prestigioso come la Serie A, oltre a garantire ai nostri tifosi un luogo interamente dedicato a loro – ha dichiarato il Vicepresidente Maurizio Calcinoni -. Dare continuità al coinvolgimento del team Thisability nel progetto, come avviene dal 2021, evidenzia ulteriormente l’attenzione che la proprietà ha nei confronti delle tematiche di responsabilità sociale e rende il negozio un vero e proprio caso studio del settore calcistico, mentre la sinergia creata con i partner commerciali che sostengono il progetto dimostra ancora una volta il profondo legame che c’è tra la Cremo e le aziende del nostro territorio”.

