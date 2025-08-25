La MSC World Europa a Napoli dopo un’avaria, le voci dei passeggeri

NAPOLI (ITALPRESS) – Ai microfoni dell’Italpress le testimonianze di alcuni passeggeri appena sbarcati dalla nave da crociera MSC World Europa, approdata a Napoli dopo un’avaria al largo di Ponza. La nave, con a bordo circa 8.500 persone tra passeggeri ed equipaggio, aveva avuto un inconveniente tecnico, ma l’equipaggio era poi riuscito a ripristinare parzialmente il sistema di propulsione. La MSC World Europa è stata scortata a Napoli dalle motovedette della Guardia Costiera.

