Ultime News

25 Ago 2025 Politecnico, attesa finita: primi
studenti accolti nella nuova sede
25 Ago 2025 Nubifragio in Romagna: in aiuto
i vigili del fuoco di Cremona
25 Ago 2025 Pioltello: la motivazione della
sentenza di assoluzione di RFI
25 Ago 2025 Il third kit della Cremo con
Zerbin e Collocolo all'Usc Store
25 Ago 2025 Su CR1 torna il talk
"Il Grigio e il Rosso"
Video Pillole

La nave MSC World Europa approda a Napoli dopo l’avaria

NAPOLI (ITALPRESS) – E’ arrivata al porto di Napoli la MSC World Europa. La nave da crociera, con a bordo circa 8.500 persone tra passeggeri ed equipaggio, aveva avuto un inconveniente tecnico al largo di Ponza. Il sistema di propulsione era stato parzialmente ripristinato. A Napoli saranno svolte le verifiche tecniche approfondite sulla natura dell’avaria. La MSC World Europa è stata scortata a Napoli dalle motovedette della Guardia Costiera.

xc9/sat/mca3

