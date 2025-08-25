Le piccole imprese trainano la crescita del digitale

ROMA (ITALPRESS) – Producono su misura come un sarto, usano competenze tecniche e manuali come un falegname o un tipografo, hanno un rapporto personalizzato con il cliente. Sono le imprese artigiane digitali, una realtà in forte crescita nell’ultimo decennio, in linea con la performance del settore che conta oltre 100mila imprese, in aumento di oltre il 31% in 10 anni, e mezzo milione di addetti. Produzione software, consulenza informatica, servizi di informazione e informatici sono l’habitat delle piccole imprese: lo evidenzia l’Area studi e ricerche di CNA, sottolineando che il fatturato del comparto è salito del 49,2% a 65 miliardi di euro di cui oltre il 20% realizzato dalle imprese con meno di 10 addetti. I servizi forniti vanno dallo sviluppo di siti web e di e-commerce personalizzati alla creazione di contenuti digitali, oltre a soluzioni gestionali e servizi di prenotazione online.

