Leone d’oro, sarà Coppola a tenere la laudatio di Herzog a Venezia 2025

(Adnkronos) – Sarà Francis Ford Coppola a tenere la laudatio di Werner Herzog, alla consegna al regista tedesco del Leone d’oro alla carriera, mercoledì 27 agosto nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia), in occasione della serata inaugurale dell’82/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, che avrà inizio alle ore 19. Per il regista de ‘Il padrino’ e ‘Apocalypse Now’ si tratta del primo impegno pubblico dopo la recente operazione al cuore in un ospedale romano.

Giovedì 28 agosto, alle ore 17.00, nella Sala Corinto sarà presentato il documentario ‘Megadoc’ di Mike Figgis (Usa / 107′), nella sezione Venezia Classici – Documentari sul Cinema, un dietro le quinte sulla realizzazione di ‘Megalopolis’, l’ultimo lungometraggio di Francis Ford Coppola. Il grande regista ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera nel 1992 alla 49. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Werner Herzog presenterà fuori concorso il suo nuovo documentario ‘Ghost Elephants’ (Usa / 99′) giovedì 28 agosto, alle ore 14.00, nella Sala Grande. Inoltre il regista terrà una Masterclass lo stesso giorno alle ore 16.00 presso la Match Point Arena, al Tennis Club Venezia al Lido.