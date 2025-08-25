Ultime News

25 Ago 2025 Politecnico, attesa finita: primi
studenti accolti nella nuova sede
25 Ago 2025 Nubifragio in Romagna: in aiuto
i vigili del fuoco di Cremona
25 Ago 2025 Pioltello: la motivazione della
sentenza di assoluzione di RFI
25 Ago 2025 Il third kit della Cremo con
Zerbin e Collocolo all'Usc Store
25 Ago 2025 Su CR1 torna il talk
"Il Grigio e il Rosso"
Milano-Cortina, Alovisi “Da Fs infrastrutture che resteranno”

RIMINI (ITALPRESS) – “Il contributo di FS e di tutte le società del Gruppo sarà volto ad un ammodernamento delle strutture, ad un rafforzamento dei collegamenti, lavorare in sinergia con la Fondazione Milano-Cortina 2026 per fornire ai territori strutture che resteranno nel tempo e che non saranno solo legate al momento. Lo faremo in modo sostenibile e rispettando il territorio. Il nostro obiettivo non è fare delle azioni estemporanee ma garantire una continuità nel corso del tempo, lo faremo con tutte le società del Gruppo FS e in modo coscienzioso e responsabile”. Così Mario Alovisi, direttore Marketing & Revenue Management di Trenitalia, a margine della 46° edizione del Meeting di Rimini, in merito alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

