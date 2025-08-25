Ultime News

Milano-Cortina, Iaccarino “Da Enel forte sostegno alle Olimpiadi”

RIMINI (ITALPRESS) – “Con la nostra energia intendiamo sostenere lo sport e a maggior ragione le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Lo faremo fornendo innanzitutto energia elettrica da fonti rinnovabili, 100% green, per tutte le competizioni. In più realizziamo una serie di interventi infrastrutturali molto importanti per abilitare l’arrivo dell’energia, ma anche per rendere le reti più resilienti e lasciare quindi qualcosa sul territorio per il futuro”. Lo afferma Fabrizio Iaccarino, responsabile Affari Istituzionali Italia di Enel, a margine del 46^ Meeting di Rimini.

