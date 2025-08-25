Ultime News

Monte Bianco, blocco di ghiaccio travolge e uccide alpinista italiano

(Adnkronos) – Un alpinista italiano di origini lombarde di circa 40 anni è stato travolto e ucciso da un seracco, un grosso blocco di ghiaccio, sul versante francese del Monte Bianco.  

Secondo quanto riportato dai media locali, l’incidente sarebbe avvenuto ieri sul versante nord del Mont Blanc du Tacul, intorno alle 6 del mattino quando la caduta di un grosso seracco ha investito due alpinisti italiani, uccidendone uno: l’altro, illeso, è stato soccorso dal Pghm (la gendarmeria di alta montagna) di Chamonix.  

