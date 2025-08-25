“Abbiamo un’entrata della città, Piazza Risorgimento, ex porta Milano, dove purtroppo si ha spesso l’impressione di essere in una città molto distante da noi. Abbiamo un totem completamente nascosto dalle piante. Nella piazza sta seccando tutto: fiori e aiuole comprese. Fioriscono però i sacchetti di plastica e carta“. Lo scrive Giorgio Everet, del Gruppo Coordinamento Noi Moderati.

“Faccio fatica a pensare”, prosegue Everet, “che un turista che arriva e vede questa situazione (ricordiamo che lì vicino c’è la stazione) si faccia un’idea positiva della città”.

“Veramente nessun amministratore”, si chiede il Gruppo Noi Moderati, “vede questo scempio, o quando passa chiude gli occhi?”.

