Ultime News

25 Ago 2025 Piazza Risorgimento: erba alta,
plastica e carta. "Uno scempio"
25 Ago 2025 Gruppo Facebook "Mia Moglie",
Aida: "E' un abuso e un reato"
25 Ago 2025 Appalto Saap, opposizione: "Danno
erariale a carico del Comune"
25 Ago 2025 "Genesi e Progenitori": da Cremona
il Risorgimento raccontato ai giovani
25 Ago 2025 Summer Festival, Cooper-Jurinić Duo
al lavoro per il 29 agosto
Nazionali

Roma, accoltellato per il monopattino: grave 37enne

(Adnkronos) – E’ stato sorpreso in strada e accoltellato al volto da un uomo che gli ha rubato il monopattino oggi, lunedì 25 agosto, a Roma. E’ successo all’alba in viale Gottardo, in zona Pietralata. Vittima un bengalese di 37 anni, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini con ferite alla guancia e al collo e ricoverato in codice rosso, non in pericolo di vita.  

Impegnati nelle indagini e nella ricerca di telecamere, che possano aver ripreso l’aggressione, i poliziotti del commissariato Fidene.  

