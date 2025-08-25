Santandrea “A Milano-Cortina per vivere valori di inclusione”

RIMINI (ITALPRESS) – “Come Coca-Cola sappiamo che le Olimpiadi, oltre a essere l’evento sportivo più importante al mondo, vanno molto oltre lo sport ed è la grandissima opportunità di vivere quei valori di inclusione, unità e rispetto che vorremmo ricadessero nella vita di tutti i giorni”. Così all’Italpress Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola, intervistato al Meeting di Rimini a margine del convegno dedicato alle “Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026”. “Ci stiamo avvicinando con tanto entusiasmo ed emozione alle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e con Coca-Cola lo facciamo da quasi 100 anni. Siamo partiti ad Amsterdam nel 1928 e non vediamo l’ora di questa edizione che si svolgerà nel nostro paese”, prosegue Santandrea. Il manager annuncia la partnership dell’azienda per il viaggio della fiamma olimpica: “Siamo orgogliosamente presenti come partner nel viaggio che partirà da Roma il 5 dicembre e che toccherà tutte le province italiane in una grande festa di pace e di unione”.

