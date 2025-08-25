Ultime News

25 Ago 2025 Guida a zig-zag nella notte: alcol
5 volte oltre il limite. Denunciato
25 Ago 2025 Dazi, scenari foschi per export vino
Decordi: "Tutta la filiera soffrirà"
25 Ago 2025 Deadline a fine marzo 2026 per
la trattativa vendita Centropadane
24 Ago 2025 Inaugurata pista ciclabile
tra Castelleone e Fiesco
24 Ago 2025 Baschirotto di ferro, Bonazzoli
in rovesciata: la Cremo è virale
Nazionali

Teramo, 27enne trovato morto davanti al pc: indossava una maschera antigas

(Adnkronos) –
Un ragazzo di 27 anni è stato trovato morto, a Roseto degli Abruzzi, davanti al pc con indosso una maschera antigas a cui era collegata una bomboletta di gas refrigerante. A trovare il corpo sono stati i genitori ieri nella tarda serata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Teramo che indagano sulla vicenda.  

Al momento la pista più probabile è quella del gesto volontario anche se non si esclude che il 27enne stesse partecipando a una ‘sfida’ sui social network. I carabinieri hanno sequestrato il computer e i dispositivi informatici del ragazzo.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...