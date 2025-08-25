Video Pillole
Tg Economia – 25/8/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Un piano contro la povertà alimentare
– Le piccole imprese trainano la crescita del digitale
– Cinema e audiovisivo, 240 mila assunzioni in programma nel 2025
– Dalle Zes un nuovo impulso economico alle regioni del Sud
