Tg News – 25/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Gaza, raid su ospedale Nasser, 20 vittime, 5 giornalisti
– Berlino: “Ucraina potrà contare su di noI”
– Maltempo Romagna, la conta dei danni a Milano Marittima
– Ripartita nave da crociera in avaria al largo di Ponza
– Donna denuncia violenza in un parco di Roma
– Giovane trovato morto davanti a pc con maschera antigas
– Corte Conti: riscosso solo 17,7% dell’evasione scoperta
– Meeting Rimini, Scholz “Qui ci si confronta senza pregiudizi”
– Previsioni 3B Meteo 26 Agosto
