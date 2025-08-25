Tg Sport – 25/8/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– David e Vlahovic bomber della Juve, Atalanta solo pari

– Como extra lusso con la Lazio, pari tra Cagliari e Fiorentina

– Marquez non si ferma più, è suo il gran premio d’Ungheria

– Paolini sorride insieme a Darderi, out Nardi e Bronzetti

– La Barba al Palo – Benvenuto Como, benvenuto campionato

– Quattro argenti per l’Italia ai Mondiali di canoa a Milano

azn

