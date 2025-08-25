Video Pillole
Tg Sport – 25/8/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– David e Vlahovic bomber della Juve, Atalanta solo pari
– Como extra lusso con la Lazio, pari tra Cagliari e Fiorentina
– Marquez non si ferma più, è suo il gran premio d’Ungheria
– Paolini sorride insieme a Darderi, out Nardi e Bronzetti
– La Barba al Palo – Benvenuto Como, benvenuto campionato
– Quattro argenti per l’Italia ai Mondiali di canoa a Milano

