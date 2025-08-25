Traffico di auto rubate, un arresto e una denuncia nel Catanese





CATANIA (ITALPRESS) – Traffico di auto rubate stroncato dai carabinieri di Aci Sant’Antonio, che hanno posto fine a un’attività illecita che si svolgeva all’ombra di un fondo agricolo, nelle vicinanze del campo sportivo cittadino. I militari hanno arrestato per riciclaggio e ricettazione un 33enne, residente a Giarre. Denunciato in concorso un 86enne, proprietario del fondo agricolo. vbo/mca1

(Fonte video: Carabinieri)

© Riproduzione riservata