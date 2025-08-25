Ultime News

25 Ago 2025 Politecnico, attesa finita: primi
studenti accolti nella nuova sede
25 Ago 2025 Nubifragio in Romagna: in aiuto
i vigili del fuoco di Cremona
25 Ago 2025 Pioltello: la motivazione della
sentenza di assoluzione di RFI
25 Ago 2025 Il third kit della Cremo con
Zerbin e Collocolo all'Usc Store
25 Ago 2025 Su CR1 torna il talk
"Il Grigio e il Rosso"
Ue, Picierno “Scetticismo si trasformi in capacità di azione”

RIMINI (ITALPRESS) – “Capisco che il momento sia molto delicato, che sia difficile e che l’Ue deve ritrovare forza e capacità politica, ma vorrei che questo scetticismo diffuso si trasformasse anche in capacità di azione. Sono tante le personalità europee, Metsola tra queste, ma anche gruppi ed europarlamentari, che in questo momento di assoluta difficoltà provano a dare all’Ue una voce autorevole. Capisco le critiche, lo smarrimento, la frustrazione ma credo che dobbiamo trasformare tutto ciò in capacità di azione. La famiglia degli europeisti ha bisogno di una mano, venite a darci una mano”. Così Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo, a margine della 46° edizione del Meeting
di Rimini.

