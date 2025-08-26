Alcaraz, esordio vincente agli US Open: Opelka battuto in tre set

(Adnkronos) –

Esordio vincente per Carlos Alcaraz agli US Open 2025. Il tennista spagnolo ha battuto al primo turno dello Slam americano, vinto lo scorso anno da Jannik Sinner, lo statunitense Reilly Opelka, numero 67 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-4. Alcaraz riparte quindi con una vittoria dopo aver trionfato a Cincinnati, grazie al ritiro all’ultimo atto di Sinner causato da un malore, e aver perso l’ultima finale giocata in uno Slam, a Wimbledon proprio contro il tennista azzurro.

La partita si è mostrata equilibrata fin dai primi game e si è giocata principalmente nei turni di battuta di Opelka. Lo statunitense si conferma uno dei migliori battitori del circuito, ma fatica appena gli scambi si allungano. Così Alcaraz riesce a portare a casa i primi due set, vinti 6-4 e 7-5, con il minimo sforzo e un solo break di vantaggio. Opelka non riesce a sfruttare le, poche, occasioni concesse da Carlos per strappare il servizio e Alcaraz lo punisce chiudendo il match con un altro 6-4.

Nel prossimo turno Alcaraz affronterà un altro italiano, Mattia Bellucci, approdato al secondo turno del torneo dopo aver superato il cinese Shang, costretto al ritiro durante il quarto set.