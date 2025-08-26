Quarantaquattro anni e non sentirli: cala il sipario sull’edizione della festa sul campo di Casalsigone ed è tempo di bilanci. E’ Angelo Tusi, presidente dell’associazione volontari, che con grande soddisfazione sottolinea: “Nonostante il maltempo siamo riusciti ad aumentare la presenza di persone. Ovviamente negli anni ci siamo fatti conoscere per questa festa, un aiuto ce lo hanno dato anche le orchestre che hanno un loro pubblico che le segue”.

La festa è resa possibile grazie all’aiuto e alla passione dei tanti volontari e resta un evento di grande risonanza anche dopo tanti anni perché c’è stato un ricambio generazionale. Ad esempio tra i volontari c’è Sara Loda, 20 anni che frequenta l’ambiente da quando era una bambina proprio perché i genitori hanno sempre dato una mano. “Prima sparecchiavo i tavoli con i carrellini e poi quando sono cresciuta sono passata a servire i tavoli”.

Si tratta di una grande famiglia, ognuno ha i propri compiti e anche chi si è allontanato per motivi famigliari o per motivi di lavoro, a distanza di anni torna. Il richiamo di questo piccolo paese che di residenti ne conta 300 è molto forte. E’ il caso di Rita Bertoni, trasferitasi a Milano ma poi ritornata, o di Marilena Groppelli, che è tornata a dare una mano dopo 25 anni di assenza.

Oltre alla buona musica, la cucina è la regina della festa con un piatto tradizionale che ha reso unico questo appuntamento, e cioè lo stracotto d’asino che viene preparato da una dozzina di donne del paese . “È cucinato con le verdure, varie spezie, e il procedimento è lungo perché richiede molto tempo”.

E’ Sonia Fogazzi a condividere qualche passaggio della ricetta che resta comunque segreta. Numeri da record sulle quantità di cibo. “Di stracotto – spiega Sonia – ne abbiamo preparato 128 kg, spiedini 600 kg, patatine 700 kg”. Ma poi ci sono le torte, i formaggi, gli gnocchi e tanti altri piatti della tradizione cremonese.

Il ricavato come ogni anno va alla parrocchia: l’intenzione di quest’anno è quella di completare la sistemazione della recinzione del campo sportivo.

Silvia Galli

