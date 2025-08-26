Dazi, Giansanti “L’agricoltura da sempre paga il conto, ora basta”





RIMINI (ITALPRESS) – “L’agricoltura da sempre ha pagato il conto alla fine della giornata; su tutti i trattati internazionali, quando si trattava di chiudere l’accordo, è sempre stata l’agricoltura la cenerentola. Credo che sia arrivato il momento di dire basta. Il mercato americano è importante e capisco che la parte dell’automotive avesse necessità di avere dazi più bassi rispetto a quanto pagava prima, ma non è pensabile che il conto lo paghi l’agricoltura perché nel dibattito tra Usa e Ue c’è scritto in maniera chiara che l’Ue si impegnerà ad aumentare le importazioni dei prodotti agricoli dagli Usa, questo non è possibile”. Lo afferma il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a margine del Meeting di Rimini.

xb1/fsc/mca1

© Riproduzione riservata