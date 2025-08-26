Elodie e Irama insieme, è in arrivo un duetto

(Adnkronos) – Si chiama ‘Ex’ il nuovo brano in cui collaborano due dei protagonisti più amati della scena musicale italiana Elodie e Irama. L’annuncio è stata fatto via social, sui profili dei due artisti, con uno scatto in bianco e nero che potrebbe essere tratto dal videoclip. Nell’immagine Irama ha una camicia aperta, beve da un bicchiere e ha le gambe immerse nell’acqua; Elodie è accanto a lui, con gli occhi chiusi, indossa un lungo abito e ha i capelli sciolti.

Il singolo, in uscita il 29 agosto, è un incontro artistico potente e sorprendente, per raccontare una storia d’amore intensa e autodistruttiva. ‘Ex’ è un quadro emotivo fatto di tensione e silenzi assordanti, di gesti eleganti e dettagli corporei, di sguardi lucidi che parlano più delle parole. Con una produzione musicale latina e sensuale dei Room9 (Mix, Mastering: Andrea DB Debernardi, Nicolò Giglio Tos Fonjka Studio), il singolo conserva un’anima profondamente riflessiva e narrativa. Irama e Elodie mettono in scena due protagonisti intrappolati in una relazione che sembra un sogno, ma fa male come la realtà -perché è la realtà. E in questa realtà, chiunque può riconoscersi.