Giansanti “La nuova Pac non ci soddisfa, è mancato un confronto”

RIMINI (ITALPRESS) – “La nuova politica agricola non ci soddisfa. È mancato un confronto e un dibattito su quelli che dovevano essere gli obiettivi, la Pac è lo strumento con cui l’Ue può raggiungere gli obiettivi prefissati. La centralità della Pac non è solo la ripartizione tra 27 Stati membri di 300-380 miliardi di euro, ma è dove si vuole andare rispetto a un settore strategico”. Lo afferma il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a margine del Meeting di Rimini. “Ci era stato promesso un mantenimento delle risorse economiche, l’aggancio all’inflazione, avevamo chiesto di avere maggiori risorse” ma non è avvenuto. È evidente che il giudizio resta negativo, ci aspettiamo un confronto serio sia con Commissione che con il Parlamento e Consiglio”, aggiunge.

