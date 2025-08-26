Ultime News

26 Ago 2025 Piscina comunale, lavori avanti
Provvisorio cambio ingresso
26 Ago 2025 Sanità, al via nuove campagne
oncologiche in Lombardia
26 Ago 2025 "Bocacinus Facit", omaggio
di CrArt a Boccaccino pittore
26 Ago 2025 A tu per tu con Baschirotto:
"Sono tornato con entusiasmo"
26 Ago 2025 Don Realini moderatore dell’unità
pastorale Madre di Speranza
Video Pillole

Giansanti “La nuova Pac non ci soddisfa, è mancato un confronto”

RIMINI (ITALPRESS) – “La nuova politica agricola non ci soddisfa. È mancato un confronto e un dibattito su quelli che dovevano essere gli obiettivi, la Pac è lo strumento con cui l’Ue può raggiungere gli obiettivi prefissati. La centralità della Pac non è solo la ripartizione tra 27 Stati membri di 300-380 miliardi di euro, ma è dove si vuole andare rispetto a un settore strategico”. Lo afferma il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a margine del Meeting di Rimini. “Ci era stato promesso un mantenimento delle risorse economiche, l’aggancio all’inflazione, avevamo chiesto di avere maggiori risorse” ma non è avvenuto. È evidente che il giudizio resta negativo, ci aspettiamo un confronto serio sia con Commissione che con il Parlamento e Consiglio”, aggiunge.

