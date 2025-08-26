Incendio nell’Agrigentino, in fiamme ettari di bosco su Monte Sara





PALERMO (ITALPRESS) – In fiamme mille ettari di bosco nell’Agrigentino. E’ quanto denuncia sul suo profilo Facebook il sindaco Matteo Ruvolo di Ribera. “A nome mio e dell’Amministrazione Comunale esprimo la più ferma condanna per l’ignobile atto che ha devastato il Monte Sara”, scrive il primo cittadino. Per contenere le fiamme, che si sono propagate rapidamente nella vegetazione, si legge in una nota della Regione, è stato necessario l’intervento coordinato di quattro canadair e due elicotteri antincendio, sotto la supervisione del Dos – Direttore delle operazioni di spegnimento del Corpo forestale della Regione Siciliana. In totale sono stati effettuati 129 lanci d’acqua dai canadair della flotta nazionale e 138 lanci dagli elicotteri della flotta forestale regionale. L’incendio, sottolinea la nota, è stato individuato grazie a una torretta di avvistamento. Già dalle prime ore di martedì mattina, le operazioni aeree sono partite con intensità, coinvolgendo mezzi e personale specializzato. vbo/mca1

(Fonte video: Regione Siciliana)

© Riproduzione riservata