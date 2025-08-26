Ultime News

26 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Divisi tra due mondi”
26 Ago 2025 Per i neonati dell'ospedale
monitoraggio non invasivo
26 Ago 2025 Sputa in faccia ad una poliziotta
e tenta di aggredire gli agenti
26 Ago 2025 Suicida in carcere, i penalisti:
"Basta con questo abominio"
26 Ago 2025 Piscina comunale, lavori avanti
Provvisorio cambio ingresso
Invitalia, Mattarella “Nel 2024 sostegno a oltre 63 mila imprese”

RIMINI (ITALPRESS) – “Come mandato abbiamo quello di sostenere gli investimenti. Lo facciamo sia nel settore pubblico, attraverso la nostra attività di centrale di committenza, sia soprattutto attraverso il sostegno agli investimenti delle imprese, quelle che devono ancora nascere, le imprese che devono crescere e quelle che fanno investimenti strategici. Lo scorso anno ne abbiamo sostenute oltre 63mila gestendo circa 17 miliardi di fondi pubblici”. Così Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Invitalia, a margine del Meeting di Rimini.

