Ultime News

26 Ago 2025 A tu per tu con Baschirotto:
"Sono tornato con entusiasmo"
26 Ago 2025 Don Realini moderatore dell’unità
pastorale Madre di Speranza
26 Ago 2025 Multipiano v. Dante, 14 telecamere
collegate con la Polizia Locale
26 Ago 2025 Azienda Sociale Cremonese, nuovo CDA
all'opera per il welfare territoriale
26 Ago 2025 La Cremo sogna in grande
e pensa a Jamie Vardy
Nazionali

Italia-Belgio ai Mondiali di pallavolo: orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Torna in campo l’Italia di pallavolo. La nazionale femminile affronta oggi, martedì 26 agosto, il Belgio nel terzo match del pool B dei Mondiali di volley che si stanno disputando in Thailandia. La squadra allenata da Julio Velasco, che ha conquistato l’oro alle Olimpiadi di Parigi e trionfato nell’ultima Nations League, ha vinto le prime due partite contro Slovacchia e Cuba, salendo a 31 successi consecutivi. Già qualificate agli ottavi di finale, l’Italia si gioca ora il primo posto nel girone. 

 

La sfida tra Italia e Belgio, valida per i Mondiali di pallavolo femminile 2025, è in programma oggi, venerdì 22 agosto, al Phuket Municipal Stadium di Phuket alle ore 12. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva, oltre che in chiaro, su Rai 2. Sarà possibile seguire le azzurre anche in streaming su Rai Play e, a pagamento, su Dazn e il sito web Volleyballworld.com. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...