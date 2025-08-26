Una famiglia di cigni nel Po. L’avvistamento sulle rive del Grande Fiume a Cremona. “Un fenomeno non così inusuale, ma certo significativo“, racconta il veterinario Nicolò Bissolati: “Personalmente qui non ne vedevo dal 2019. Sono animali metodici, che ripetono le stesse azioni negli stessi orari della giornata.

A Cremona sul Po non si sta poi così male: evidentemente ci sono condizioni che hanno fatto scegliere a questa coppia di crescere i loro 6 piccoli”. I pulli, questo il nome dei cuccioli nel regno degli uccelli, sono già grandi e riconoscibili perché ancora grigi, rispetto ai genitori totalmente bianchi: “Vengono definiti sub-adulti”, spiega Bissolati.

Giovanni Rossi

