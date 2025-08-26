Ultime News

26 Ago 2025 Piscina comunale, lavori avanti
Provvisorio cambio ingresso
26 Ago 2025 Sanità, al via nuove campagne
oncologiche in Lombardia
26 Ago 2025 "Bocacinus Facit", omaggio
di CrArt a Boccaccino pittore
26 Ago 2025 A tu per tu con Baschirotto:
"Sono tornato con entusiasmo"
26 Ago 2025 Don Realini moderatore dell’unità
pastorale Madre di Speranza
Nazionali

Lutto nel mondo dello sci, morta a 25 anni Chiara Arduino

(Adnkronos) – “Il mondo dello sci piange la prematura scomparsa di Chiara Arduino, 25 anni, di Garessio”. Lo riporta la Federazione Italiana Sport Invernali in una nota. “Chiara – si legge – aveva una grande passione per lo sport e per la montagna, tanto da avere iniziato da piccolissima come giovane atleta nel Garessio, nel Sangiacomo e poi nel Mondolé Ski team, per poi diventare maestra di sci nello sci club Ceva. Lavorava a Valtournenche, dove è stata colpita da un malore improvviso che le è stato fatale”. 

Chiara Arduino si era laureata lo scorso anno a Torino e recentemente aveva ripreso a sciare e ad arrampicarsi in montagna. “La Federazione Italiana Sport Invernali si stringe alla famiglia Arduino in questo momento triste e doloroso” chiude il comunicato. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...