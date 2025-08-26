Ultime News

26 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Divisi tra due mondi”
26 Ago 2025 Per i neonati dell'ospedale
monitoraggio non invasivo
26 Ago 2025 Sputa in faccia ad una poliziotta
e tenta di aggredire gli agenti
26 Ago 2025 Suicida in carcere, i penalisti:
"Basta con questo abominio"
26 Ago 2025 Piscina comunale, lavori avanti
Provvisorio cambio ingresso
Nazionali

Mercedesz Henger è incinta, l’annuncio a sorpresa insieme al compagno Alessio

(Adnkronos) –
Mercedesz Henger è incinta. La figlia di Eva Henger ha annunciato, a sorpresa, la gravidanza insieme al compagno Alessio Salata. Con un video condiviso su Instagram, la coppia ha mostrato con grandissima emozione le prime ecografie e la tutina bianca.  

“Abbiamo tenuto questo segreto per un po’… e ora vogliamo condividerlo con voi”, si legge a corredo del video in cui Mercedesz mostra il pancione ormai evidente, mentre il compagno Alessio si inginocchia per baciarle la pancia.  

 

Tra i commenti affettuosi, spicca quello di Eva Henger, mamma di Mercedesz e futura nonna, che esprime tutta la sua gioia per l’arrivo del primo nipotino e scrive: “Il vestitino che ho comprato io!”, facendo riferimento alla tutina bianca che la coppia mostra nel video. 

